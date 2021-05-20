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78 yaşındaki Güner Oğuz, hayatını kaybetti

78 yaşındaki Güner Oğuz, hayatını kaybetti

Girne’deki evinde aniden rahatsızlanan 78 yaşındaki Güner Oğuz, hayatını kaybetti.

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Girne’deki evinde aniden rahatsızlanan 78 yaşındaki Güner Oğuz, hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Oğuz’un saat 04.30 sularında yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşımını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada; “20.05.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de sakin İsmail Güner OĞUZ (E-78), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam ediyor.” dendi.

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