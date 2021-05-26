7417 test yapıldı, 17'si yerel 18 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7417 olup, 17'si yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 28 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Yenişehir-1/ Hamitköy-1/ Haspolat-1 / Marmara-1/ Gönyeli-1
Girne Merkez- 3
Mağusa Merkez-2/ Dumlupınar-1
Güzelyurt Yayla-2
Lefke Merkez-2/ Yedidalga-1 / Gemikonağı-1
26 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.184.994
Toplam Vaka Sayısı: 7139
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6825
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 156
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 28
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 895
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6196