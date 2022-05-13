74 yaşındaki Ali İssa Abdallah Jarallah her yerde aranıyor

5 Mayıs’tan beridir kayıp olduğu bildirilen 74 yaşındaki Ali İssa Abdallah Jarallah aranıyor.

Polisin konuyla ilgili açıklamasında, “5 Mayıs 2022 tarihinde, Lefkoşa’da sakin Ali İssa Abdallah Jarallah (E-74)’ın, kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı ve halen geri dönmediği 12 Mayıs 2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.