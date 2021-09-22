71 yaşındaki Ahmet Öztatlıcı hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Öztatlıcı ve Geçitköy’de sakin 54 yaşındaki Abdülkadir Armutlu, aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Öztatlıcı, dün saat 08.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Öztatlıcı, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Ahmet Öztatlıcı’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.



54 YAŞINDAKİ ABDÜLKADİR ARMUTLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Geçitköy’de bugün saat 01.00 sıralarında Abdülkadir Armutlu (E-54), evinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.