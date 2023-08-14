70 çocuğa burs verilecek

Şampiyon Meleklerin adlarının yaşatılacağı eğitim bursu çerçevesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı burs programına maddi katkı yaptı.

Dernek ile Vakıf arasında imzalanan protokolle 70 çocuğa eğitim imkanı sağlanacak.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği bu amaçla bugün iş birliği protokolü imzaladı.

Şampiyon Meleklerin adlarının yaşatılacağı eğitim bursu çerçevesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı burs programına maddi katkı yaparak 70 çocuğa eğitim imkanı sunacak.

Örs: Eğitim Vakfı 29 yıldır 2 bine yakın gence burs verdi"

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Vakfın 29 yıldır 2 bine yakın gence burs verdiğini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile imzaladıkları protokol sayesinde de 70 çocuğa daha eğitim bursu verileceğini açıkladı.

Örs, eğitimde fırsat eşitliği düşüncesiyle hareket ettiklerini, kendileri için sanat ve spor dalındaki eğitimin de büyük önem taşıdığını anımsattı.

Örs, bu iş birliğinin toplumsal duyarlılığı artırması dileğinde de bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da çocukların adlarının yaşatılması ve dava sürecine ilişkin mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Karakaya, depremde çocuklarını kaybeden aileler olarak çocukların adlarının yaşatılacağı her türlü mücadele ve dava sürecine ilişkin her türlü girişimi yapmayı görev bildiklerini ifade etti.

Ruşen Karakaya, gelecek nesillerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, Derneğin eğitim için ilk somut adım olarak bu çerçevede 70 çocuğa eğitim bursu imkanı yaratmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Karakaya, toplumun kendilerine sağlayacağı maddi desteğin tek dayanakları olduğunun da altını çizdi.