7 yeni atama, 3 görevden alma

ÜstEl hükümetinde akşam saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnameyle yapılmış 7 atama, 3 de görevden alma kararı alındı.

Tüm atama ve görevden almalar 4 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevini sürdüren Mustafa Mesut Ener bu görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı görevine atandı.

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü’nün görevine son verildi; yerine Rıza Erseven getirildi. İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer’in yeni görevi de Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü oldu.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Osman Asilkan; Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Ergin Tertemiz; İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’ne Serdar Kiracıoğlu, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne de Mert Osmanlar atandı.