“640 Euro karşılığında kuryecilik”

Kermiya’dan geçiş yaparken aracında yapılan aramada bir kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilen O.T.’nin ardından olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Z.M. isimli şahıs da tutuklandı.

Olayla ilgili detayları anlatan polis, 13 Ağustos tarihinde saat 23.00 sıralarında düzenlenen operasyon kapsamında Kermiye geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapmaya çalışan O.T. isimli zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 Euro nakit bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde maddeyi aynı gün Kıbrıs’ın güneyinden, soyadını bilmediği “Yousif” isimli bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsatan polis, suçla bağlantılı Z.M. isimli şahsın da yakalandığını söyledi.

Polis, her iki zanlının da birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Z.M. isimli şahsın güneyde aranan şahısla bağlantıya geçtiği, O.T.’nin de güneye gidip, maddeleri teslim aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, O.T.’nin bu iş için güneydeki şahıstan 640 Euro aldığını ve yarısını Z.M.’ye vermek için anlaştıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlı Z.M.’nin evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.