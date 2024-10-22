Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias davasının dördüncü duruşması öncesinde yaptığı basın açıklamasında, sevdiklerinin kaybıyla ilgili adalet arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Karakaya, "624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz" dedi, İsias Otel’in para hırsı, vicdansızlık ve ihmalle inşa edildiğini ve bu yüzden çocuklarının hayatını kaybettiğini vurguladı.

Karakaya, Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi şunları söyledi:

"Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık! Onlara sarılmalıydık. Ama bu hak, bizden çalındı. Ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak."

Davanın sadece otel sahipleri ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Karakaya, otelin açılmasına izin veren yetkililerin de sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

"Bu dava yalnızca İsias Otel’in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır" diyen Karakaya, kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini belirterek, "Bu talepten asla geri adım atmayacağız" dedi.

Karakaya, "Şampiyon Meleklerimize, rehberlerimize verdiğimiz sözü tutana kadar bu adalet arayışı sona ermeyecek" diyerek, gelecek nesiller için de bir umut ışığı olduğunu kaydetti.

Karakaya, “Hep birlikte, adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var: Sonunda Adalet yerini bulacak.” ifadelerini kullandı.