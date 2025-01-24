62 yaşındaki Cihangir Uğur yaşamını yitirdi

Vadili sakinlerinden 62 yaşındaki Cihangir Uğur, dün evinde aniden rahatsızlanarak , ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Uğur’un ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.