62 yaşındaki Cihangir Uğur yaşamını yitirdi
Vadili sakinlerinden 62 yaşındaki Cihangir Uğur, dün evinde aniden rahatsızlanarak , ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Vadili sakinlerinden 62 yaşındaki Cihangir Uğur, dün evinde aniden rahatsızlanarak , ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis açıklamasında, Uğur’un ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
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