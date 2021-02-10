61 yaşındaki Önöral hayatını kaybetti
İnönü'de yaşayan 61 yaşındaki Çimen Önöral, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak eşi tarafından Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bir sırada yolda yaşamını yitirdi.
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İnönü'de yaşayan 61 yaşındaki Çimen Önöral, dün saat 14:00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak eşi tarafından Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bir sırada yolda yaşamını yitirdi.
Önöral’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
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