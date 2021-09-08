58 yaşındaki Yakup Karlankuş hayatını kaybetti
Girne’de sakin 58 yaşındaki Yakup Karlankuş, dün saat 15.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.
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Girne’de sakin 58 yaşındaki Yakup Karlankuş, dün saat 15.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karlankuş’un doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
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