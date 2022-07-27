Asgari Ücret belirlendi: Brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Asgari Ücreti belirledi: Brüt 9 bin 885 TL, net 8 bin 600 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere bugün toplandı, sendikalar itirazların reddedilmesi üzerine toplantıdan ayrıldı. Komisyon toplantıya devam etti, itiraz edilen asgari ücreti yeniden onayladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy asgari ücretin brüt 9 bin 885, net 8 bin 600 TL olarak onaylandığını açıkladı.

Serdaroğlu: "Bakan işverenleri iyi savunuyor"

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete 6 aylık hayat pahalılığı oranının yansıtılmasını talep ettiklerini açıkladı. Bakan Taçoy’un bu öneriyi “oyladığını” kaydeden Serdaroğlu bakanı “işverenleri iyi savunmakla” suçladı.

Asgari ücretin 56.76 oranında artırılmasını talep ettiklerini ancak bunun reddedildiğini söyledi. “Hükümetin halkına verecek bir şey yoktur. Hükümetin derhal istifa etmesi lazım” diyen Serdaroğlu, “Ne yapalım yumruk yumruğa mı girelim?” diye sordu.

İşverenlere seslenen Serdaroğlu “İşçi bulamayacaksınız çalıştırmaya… Kalifiyeli eleman bulmak için ödeyeceksin. İşçiler Rum tarafına gitti” dedi, “Siz sömürüye alıştınız” diye konuştu. Serdaroğlu Bakan Taçoy ve işveren temsilcileri ile toplantının sürdüğünü ifade etti.

İşveren temsilcisi Metin Arhun devletin bile bir kaynak bularak maaş artışını ödeme yoluna gittiğini kaydederek “Bizim böyle bir kaynak verme şansımız yok. Biz HP oranının 'biraz düşüğünü' verdik” dedi.

"8600’Ü OYLADIKLARI SIRADA ÇIKTIK”

Serdaroğlu Bakan Taçoy ve işveren temsilcileri ile toplantının sürdüğünü ifade etti.

Bakanın 8600’ü oylayacağı sırada toplantıyı terk ettiklerini anlatan Serdaroğlu “belirleyecekleri rakam, bakanın KKTC halkına layık gördükleri rakamdır” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere bugün toplandı.

Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 7 Temmuz’daki toplantısında 2022 yılının ikinci asgari ücretini brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlemiş, sendikalar hayat pahalılığı yansıtılmadığı ve açlık sınırının altında kaldığı eleştirisiyle yeni asgari ücrete itirazda bulunmuş, bakanlık önünde eylem de yapmıştı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun itirazları değerlendirme toplantısı geçtiğimiz hafta yapılamamış, işçi tarafının toplantıya katılmaması, iki işveren ve bir devlet kanadı temsilcisi üyenin yurt dışında olmasından dolayı nisap sağlanamamıştı.