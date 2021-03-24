52 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşındaki E.İ.K’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
A+A-
Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşındaki E.İ.K’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastanın, aseptomatik COVID-19 tanısıyla takip edilirken beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki ( erkek ) E.İ.K hayatını kaybetmiştir.
Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut *sebrovasküler olay geçiren hasta, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Bu haber toplam 647 defa okunmuştur