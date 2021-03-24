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52 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

52 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşındaki E.İ.K’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 52 yaşındaki E.İ.K’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastanın, aseptomatik COVID-19 tanısıyla takip edilirken beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki ( erkek ) E.İ.K hayatını kaybetmiştir.

Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut *sebrovasküler olay geçiren hasta, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

 

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