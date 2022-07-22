500 gram uyuşturucu, 2 tutuklu

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 23:30 sıralarında, gerçekleştirilen operasyon, (Dalga Operasyonu) kapsamında, 21 yaşındaki M.A.’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O.(E-26) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.