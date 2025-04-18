5 kişi tutuklandı

Girne’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açıldı, olayla ilgili yürütülen “Hayalet Operasyonu” kapsamında beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne’de dün sabaha karşı 01.00 sıralarında Mete Adanır Caddesi'nde meydana gelen olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, olayla bağlantısı olduğu düşünülen A.Ç. (E-28) ve N.Ç. (E-25) zanlı olarak, Y.D. (E-18), H.C.B. (E-21) ve D.B.B. (E) ise olayla ilişkili olarak tespit edilip tutuklandı.

Olay yerinde ve olayda kullanılan araçta yapılan aramalarda, 3 boş kovan ve 4 canlı mermi bulunarak emare olarak alınırken, saldırıda kullanıldığına inanılan 7.65 mm çapında tabanca ve şarjör de Dikmen’de bir araziye gömülü şekilde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lefkoşa’da izinsiz maytap satışı

Öte yandan, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. ekiplerinin dün bir işyerinde gerçekleştirdiği denetimde, patlayıcı madde sınıfına giren 24 pasta maytap ve 200 tel maytabın izinsiz olarak satışa sunulduğu belirlendi.

Ayrıca işletmenin deposunda yapılan aramada 8 kutu pasta maytap ile 6 kutu tel maytap daha ele geçirildi. İşletme sahibi C.E.S. (E-51) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.