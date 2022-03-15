‘5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali’: 2 zanlı

Ercan Havaalanı’nda 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali yapmaya çalışırken tespit edilip tutuklanan zanlılar M.M. E. N. ve P. O. C. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi.

Tutuklanan A. A. S. ve C. R. U. ise olayla bağı olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 2 zanlının da Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma, İthal ve Tasarruf suçuyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, 3 Mart 2022 tarihinde, düzenlenen Kurye operasyonunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Zanlı-1 M.M. E. N’nin tasarrufunda bulunan bavulunda yapılan aramada, kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette bulunan koli bantları ile sarılı toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 Kilo 200 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp, zanlı 1’in suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda; zanlı-1'e bahse konu uyuşturucu maddeleri, aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 Dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı. Polis, polis ekibi tarafından söz konusu uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı-2 P. O. C.’nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün Zanlı-2 P. O. C.’nin Lefkoşa adresinde 11.25 - 13.05 saatleri arasında, mahkeme emri ile yapılan aramada, Zanlı-2'ye ait yatak odasında üzerinde içinde satışa hazır vaziyette foil kâğıdına sarılı 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlıların yasal statüleri olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.