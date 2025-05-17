43 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı

Dün yapılan trafik denetimlerinde 299 sürücü rapor edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer alırken, 43 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde kontrol edilen 1839 araç sürücüsünün, 299’u rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin, 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 83’ü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

43 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.