Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün akşam polis tarafından yapılan eş zamanlı denetimlerde, trafikte 6 bin 106 araç kontrol edildi, 943 sürücü rapor edildi, 43 araç trafikten men edildi, 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 1987 araç sürücüsü kontrol edildi. 136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 1’i alkollü içki tesiri altında, 65’i emniyet kemeri takmadan, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız, 7’si muayenesiz ve 1’i sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 154’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 393 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 25 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa

Gazimağusa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise, toplam 1071 araç sürücüsü kontrol edildi. 106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 25’i seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı muayenesiz ve 4’ü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u sürüş esnasında ehliyet taşımama, 6’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz (T) araç kullanmak ve 117’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 279 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne

Girne’deki trafik denetimlerinde 2 bin 589 araç sürücüsü kontrol edildi, 68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 2’si alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 7’si emniyet kemeri takmadan ve 8’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmaktan ceza alırken, 131’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 218 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 16 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramalarda; tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, satışı yeşil reçeteye tabi toplam 139 hap ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 9 bin 580 TL nakit para, ayrıca 3 bıçağı da kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, toplam 456 araç sürücüsü kontrol edildi. 27’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 25’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 53 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.