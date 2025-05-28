4 ayda 'en az' 59 yandaş istihdamı

'Tarihi' bütçe açığının yaşandığı ve kamu maaşlarını ödeyebilmek adına milyarlarca lira borçlanıldığı şu günlerde, sadece KTAMS ve KAMU-İŞ'in örgütlü olduğu dairelere, 4 ayda 'en az' 59 'yandaş' istihdam edildi, bu rakamın Cumhurbaşkanı seçimlerine doğru artacağı ifade edildi.

YENİDÜZEN'e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, örgütlü oldukları dairelerde UBP-YDP-DP Hükümeti'nin, 2025 yılının ilk dört ayında, geçici işçi ve sözleşmeli olmak üzere toplam 59 'yandaş' istihdam gerçekleştirdiğini söyledi.

İki isim, bu rakamın, Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştıkça artmasının beklendiğini ifade etti...

Öte yandan, diğer dairelerdeki partizan istihdam rakamı bilinmiyor...

Konuyla ilgili konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "Koltuk için geleceği feda ediyorlar" dedi.

Bengihan, "Kamu kaynaklarının tümünü o koltukta oturabilmek için fütursuzca dağıtıyorlar. Seçime kadar dağıtacakları krediler, araziler, istidamlar ve vatandaşlıklar, değil seçimi: ülkenin geleceğini etkileyecek" ifadelerini kullandı.

KAMU-IŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise "Topluma değil, yandaşlarına hizmet ediyorlar" dedi, "İstihdamlar gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara yapılsaydı, sendikalar personel eksikliği nedeniyle eylem yapmazdı. Topluma değil, yandaşlarına hizmet ediyorlar. Seçimlere doğru yandaş istihdam daha da artacak" şeklinde konuştu.

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“Topluma değil, yandaşlarına hizmet ediyorlar”

“Kamu kaynaklarını koltuk için fütursuzca dağıtıyorlar”