“Kamu kaynaklarını koltuk için fütursuzca dağıtıyorlar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin 2025 yılında şu ana kadar, kendilerinin örgütlü oldukları Başbakanlık bünyesine 20 geçici işçi, 28 de sözleşmeli personel istihdamı yaptığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, “Partizanca istihdamlar, adaletin ve hakkaniyetin temellerine dinamit koyuyor” dedi, bu istihdamların hem “yandaş” olmayan gençlere büyük haksızlık olduğunu, hem de kamu verimliliğinde düşüşe neden olduğunu belirtti. Yandaş istihdamlarının yanı sıra, son dönemde işe gitmeden maaş alındığına da işaret eden Bengihan, yandaşların koşullu olarak işe alındığını ve en rahat yerlere yerleştirildiklerini ifade etti. Bunu örneklendiren Güven Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın iki yakınını işe aldığını, bir yakınının da ‘gece bekçisi’ olabilmesi için gerekli yerlere yazı gönderdiğine dikkat çekti.

Yandaş istihdamlarının Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde artarak devam edeceğine e bunun da seçim sonuçlarını etki edebileceğini söyleyen KTAMS Başkanı, “Dağıtacakları krediler, verecekleri kırsal kesim ve hali araziler, yapacakları istidamlar, yapacakları vatandaşlıklar, değil seçimi; ülkenin geleceğini etkiler” ifadelerini kullandı.

“Partizanca yapılan istihdamlar, yüzlerce gencin önünü kesiyor”

KTAMS Başkanı Bengihan YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin kamuya yaptığı partizanca istihdamların hem fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını, hem de kamusal verimliliği derinden sarstığını vurguladı. “Partizanca istihdamlar, adaletin ve hakkaniyetin temellerine dinamit koyuyor” diyen Bengihan, binlerce gencin Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) sınavlarına başvurup başarı göstermesine rağmen, “yeterli kadro olmadığı” gerekçesiyle sınavlara bile alınamadığını söyledi. Buna karşın, herhangi bir ölçme-değerlendirme sürecinden geçmeyen kişilerin, yalnızca UBP’ye yakın oldukları için kamuya alındığını ifade etti.

“İşe gitmeden maaş alan kişiler var”

Güven Bengihan, söz konusu istihdamların büyük bir bölümünde görev tanımının dahi yapılmadığını ve bu kişilerin işe gitmeden maaş aldığını ifade etti. Bu durumun, kamu kurumlarında personel açıkları yaratırken, diğer taraftan iş yükünü paylaşmayan kadrolar nedeniyle çalışanlar arasında motivasyon kaybı yaşandığını belirtti. "İşe göre istihdam yapılıyor" diyen Bengihan, "İşin ehli olmayanlar, liyakatsiz şekilde istihdam ediliyor. Bu, kamunun verimliliğine kanayan bir yaradır; artık kangrene dönüşmüştür” ifadelerini kullandı. Üniversite mezunu gençlerin dahi “geçici işçi” statüsünde kamuya alındığını belirten Bengihan, “Bu çağ dışı zihniyet bilimden, liyakattan uzak, sadece kendi yandaşlarını istihdam eden bir anlayışı temsil ediyor. Bu anlayış kamu kurumlarının itibar, güven ve saygınlığını da ciddi biçimde zedeliyor” ifadelerine yer verdi.

“Yandaşlar işi koşullu olarak kabul ediyor”

“Düşünün ki, istihdamlar yapılıyor ama biz ‘personel eksikliği’ nedeniyle grevler yapıyoruz” diyen KTAMS Başkanı, partizanca yapılan istihdamların bile ihtiyaçlı olan yerlere değil, en rahat ve evine yakın yere göre yapıldığını söyledi. Bazı kişilerin işe alındıktan sonra, gece bekçisi olmak istediğini aktaran Bengihan, gece bekçilerinin 24 saat işleyip, 72 saat boş, maaşının yüksek olduğunu aktardı, “O 24 saatin belirli saatlerinde orada durmayıp kaçıyorlar” dedi. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin “sorumsuz tutumu” dolayısıyla bu durumun yaratıldığını kaydeden Bangihan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın ‘geçici işçi’ kadrosundaki yeğenleri işe gitmeden maaş alıyorlar. Bir tanesinin gece bekçisi olması için Arıklı’nın yazı yazdığını biliyoruz. Arıklı’nın yeğenleri ‘geçici işçi’ kadrosunda işe gitmeden maaş alıyor. Hatta biri gece bekçisi olsun diye Arıklı yazı yazıyor. Böyle bir düzenle bu ülke nereye gidecek?” sözleriyle durumu özetledi.

“Yandaş istihdamlarında yarışıyorlar... Seçilebilmek için her şey mübahtır”

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yandaş istihdamlarının artarak devam edeceğine işaret eden Bengihan, “Şu ana kadar yapılan istihdamları diğer bakanlıklara dağıtıp, Başbakanlık kadrolarını boşalttılar. UBP de, DP de bu konuda yarışıyorlar. Göreceğiz ki; UBP ve DP’nin Yönetim Kurulu olduğu kurumlara da bu istihdamlar yapılacak. Bu zihniyet hükümette kalabilmesi için yandaşlarını besliyor. Bütün kamu kaynakları ve imkanlarını o koltukta olabilmek için cevizcinin çuvalından fütursuzca dağıtıyorlar. Memleket sorunları, çarpık kentleşme, kamu verimliliğin düşmesi kurumların batması, umurlarında bile değil. Onlara göre seçilebilmek için her şey mübahtır. Bu durumun seçim sonucunu etkileyeceğine dair endişe duymaktayım. Dağıtacakları krediler, verecekleri kırsal kesim ve hali araziler, yapacakları istidamlar, yapacakları vatandaşlıklar, değil seçimi; ülkenin geleceğini etkiler. Ülkeyi de her türlü daha geriye götürür. Bir menfaat ve bir çıkar uğruna birbirlierini destekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Cezaevinde münhal çıkılması konusunda onay geldi”

Geçtiğimiz günlerde bir günlük uyarı grevi yaptıkları cezaevindeki münhaller hakkında da gelişme yaşandığını aktaran KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un kendisine ulaştığını ve Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı’ndan KHK’nın münhal çıkması için onay geldiğini kendisine aktardığını ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, işe aldığı bir yakınının ‘gece bekçisi’ olabilmesi için gerekli yerlere yazı gönderdi.