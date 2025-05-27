“Topluma değil, yandaşlarına hizmet ediyorlar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-YDP-DP Hükümeti, ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yandaş istihdamlarına son sürat devam ediyor. YENİDÜZEN’e konuşan Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kendi örgütlü oldukları dairelere 2025 yılının ilk 4 ayında 11 kişi alındığına vurgu yaptı. Bu sayının dışında 11 kişinin daha istihdam edildiği iddiası olduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, bunun şu an için sadece bir iddia olduğunu, gerçekliğinin Mayıs ayı sonlandığında anlaşılacağını ifade etti. “Hükümetin politikaları tamamen yandaşlara göre yapılmaktadır” diyen Serdaroğlu, son dönemde de işe gitmemenin “moda” olduğunu belirterek, bunun hem çalışanlar arasında haksızlığa, hem de kamuda verimsizliğine yol açtığını söyledi. Yapılan yandaş istihdamlarının gençleri de göç yollarına ittiğini de aktaran Serdaroğlu, Gençlerimiz ülkesine faydalı olmaya çalışıyor ama yapılan partili istihdamlara siz onların önünü kapatıyorsunuz” diye konuştu.

UBP-YDP-DP Hükümeti’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde düğmeye bastığını da aktaran Ahmet Serdaroğlu, “Seçim öncesi yandaş istihdamı yapılmasını ümit ederdim ama ne yazık ki, böyle bir ihtimal söz konusu değil. Bunun arkası gelecek” ifadelerine yer verdi.

“Hükümet topluma değil, yandaşlarına hizmet ediyor”

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin yandaş istihdamlarına devam ettiğini söyledi. Yapılan istihdamların ihtiyaç doğrultusunda değil, “yandaş kayırmacılığı temelinde şekillendiğini belirten Serdaroğlu, bu durumun kamu verimliliğini ciddi biçimde düşürdüğünü ifade etti. “Önemli olan yapılan istihdamlar değil, bu istihdamların gerekli olup olmadığıdır” diyen Serdaroğlu, eğer istidamlar gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara yapılsaydı, sendikaların ‘personel eksikliği’ nedeniyle eylem yapmak zorunda kalmayacağını vurguladı.

Serdaroğlu, Başbakan Üstel’in üretim vurgusunu da eleştirerek, “Üretimden bahseden Başbakan, üretime verdiği değer neredeyse yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı. Kamu-İş Başkanı Hükümetin politikalarının topluma değil, yalnızca “yandaşlara” hizmet ettiğini kaydetti.

“Şimdi işe gitmeden maaş alma modası başladı”

Ahmet Serdaroğlu, “yandaş” istihdamlarının yanı sıra, son dönemde kamuya alınan bazı çalışanların da işe gitmeden maaş aldığına dikkat çekerek, “Beni işe bakan aldı, ben işe gitmem” şeklinde söylemler duyduklarını belirttti. Serdaroğlu, bu yaklaşımın diğer çalışanları da iş yapmamaya teşvik ettiğini vurgulayarak, “Ben üç kişilik işi yaparken, diğer iki kişi sadece gezecekse bu adil midir?” diye sordu. Kamu-İş Başkanı, söz konusu kişilerin arka kapıdan işe girdiğinin bilincinde odluğunun da altını çizerek, hak arama mücadelesine katılmaktan çekindiklerini de söyledi. “İşe girenlerin çoğu eylemlere gelmiyor, çünkü işlerini kaybetmekten korkuyorlar” diyen Serdaroğlu, bunun toplumsal bir çürüme yarattığını belirtti. Serdaroğlu, “Biri işe 10 dakika geç gelse uyarı alıyor, ama 3-4 gün işe gelmeyenlere ses çıkarılmıyor. Bu adalet mi?” diyerek çifte standart uygulandığını sözlerine ekledi.

“Yandaş istihdamları gençleri göçe zorluyor”

Serdaroğlu YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmenin devamında, ayrımcılığa dayalı istihdam politikalarının gençler üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını da söyledi, “Fırsat eşitliği olmadan yapılan istihdamlar, gençlerimizi göç yollarına zorluyor” dedi. Bu durumun uzun vadede ülke için büyük bir kayıp olacağını ifade eden Serdaroğlu, hükümetin yarattığı tahribatın tamir edilmesinin zaman alacağını kaydetti.

“Seçim sürecinde devam edecek”

Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine de dikkat çekerek, bu dönemde partizan istihdamların artmasını beklediğini söyledi. “Ben 50 yaşına geldim, bu memlekette ‘seçim öncesi istihdam olmayacaktır’ denilirse, buna olasılık vermem. Şu anda yıl daha dönmeden alımlar ufak ufak başladı, bunun arkası gelecek” ifadeleriyle sürecin başladığına dikkat çekti.

Asgari Ücret...

“Asgari ücret kişilerin iki dudağı arasında değil, yasanın emrettiği şekilde belirlenmeli”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden ve 2025 yılının ilk asgari ücretinde hayat pahalılığı altında yapılan artışı yargıya taşıyan Hür-İş Federasyonu’nun Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili sürecin yargıda devam ettiğini söyledi. Tüm tarafların duruşmada tanıklık ettiğini aktaran Sredaroğlu, sürecin sonuna gelindiğini ifade etti. Her türlü sonuca karşı belirledikleri bir yol haritası olduğuna dikkat çeken Hür-İş Başkanı, “Yargımıza güveniyoruz” diye konuştu. “Asgari ücret kişilerin iki dudağı arasında değil, yasanın emrettiği şekilde belirlenmelidir” ifadelerini kullanan Ahmet Serdaroğlu, “Ocak ayındaki kaybımızı gidermeden masaya oturmanın hiçbir anlamı yoktur. Biz bu bilinçle hareket ediyıoruz” şeklinde konuştu.