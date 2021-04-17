33 yaşında genç ölüm
Mormenkşe köyünde çalıştığı iş yerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ahmet Erhan Gür’ün beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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Mormenkşe köyünde çalıştığı iş yerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Ahmet Erhan Gür’ün beklenmedik ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Gür'ün kesin ölüm nedeni Mağusa hastanesinde yapılacak otopside belirlenecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : ölüm, Ahmet Erhan Gür