30 günlük ön izin ile geldi 946 gündür kaçak yaşıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan F.M. mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk alındı. Polis zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini kaydederek mahkemeden süre talep etti.

Polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.06.2025 tarihinde Lefkoşa’da Tanzimat Sokak Surlariçi’nde F.M’nin şüpheli davranışlarından dolayı Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekipleri tarafından muhaceret kontrolü yapıldığını mahkemeye aktardı. Yapılan kontrolde zanlının 12.11.2022 tarihinden itibaren 946 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının KKTC'ye 30 günlük ön izin ile geldiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.