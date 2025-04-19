3 sürücü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 327 rapor yazıldığı, 40 aracın trafikten men edildiği ve 3 sürücünün tutuklandığı kaydedildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı sigortası, 17’si emniyet kemeri takmadan, 11’i muayenesiz ve 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Diğer raporların 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 1’i tehlikeli sürüş yapma, 2’si trafik ışıklarına uymama, 9’u trafik levha işaretlerine uymama, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ve 100’ü de diğer trafik suçlarından dolayı yazıldı.