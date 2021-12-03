3 İthal, 1 de yerli üründe kalıntı

Tarım Dairesi 26 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 31 numuneden 28’ temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen elmalar, firmaların isteği ile imha edildi.

Yerli ürünlerden ise 12 numuneden 11’i temiz çıktı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 31 numuneden 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

KFH Gıda Ltd ait elmada (Golden Delicious) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Deftera Gıda Ltd ait elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Erkan Gök’e ait elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine İmha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 11 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Koruçam köyü sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecektir.”