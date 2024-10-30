“3. Çocuk Hakları Festivali” 9 Kasım'da Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda yapılacak

3. Çocuk Hakları Festivali 9 Kasım Cumartesi Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda yapılacak.

SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde saat 14.00’te çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Kızılbaş Parkı’nda saat 17.00’ye kadar sürecek aktivitelerde Cranberries Dance and Gym Center, CUCO Toys&Crafts, Cyprus Basketball Academy, Gara Sandık, Kıbrıs DJ Akademi, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Nev Çocuk Fitness & Jimnastik, Okul Öncesi Eğitim Derneği, ekipleri etkinliğe gönüllü katılacak.

Etkinlik boyunca, survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar yer alacak.