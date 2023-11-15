3 bölgede uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde Lefkoşa, Mağusa ve Girne'de gerçekleştirilen 'Vatan Operasyonu' kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Vatan Operasyonu' kapsamında üç İlçede toplam 460 gram ağırlığında hintheneviri türü, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25 bin 5 TL, 240 Stg, 50 Euro ve 50 Dolar nakit para ve hassas terazi tespit edildi.

Operasyon kapsamında, A.H.B.A.(E-19), D.H.B.A.(K-20), C.K.O.(E-22), C.M.U.(E-21), I.S.O.(E-32), S.N.E.(K-28), K.S.U.(K-25), M.K.(E-32), İ.T.(E-27), L.O.S.(K-27) ve M.O.E. (E-29) olmak üzere toplam 11 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.