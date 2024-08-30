3 ayrı trafik kazasında yaralanan olmadı

Ülkede dün geç saatlerde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan olmadı, kazaya karışan 4 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Royalsun Market araç park yerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kaza, 39 yaşındaki Volkan Araz’ın MC 916 plakalı araç ile dikkatsizce geri geriye gittiği sırada, o esnada gerisinde 119 miligram alkol tesiri altında dikkatsizce seyreden 40 yaşındaki Olgun Özkol’un, YN 178 plakalı araç ile MC 916 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralananın olmadığı, araç sürücülerin aleyhine yasal işlem başlatıldığı, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Alayköy’de alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı

Alayköy Anayolu’nda sabah 00.10 sıralarında meydana gelen kazada ise, 213 miligram alkol tesiri altında olan 46 yaşındaki Agamyrat Bazarov karşı istikamette yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, EN 168 plakalı salon araç ile seyreden Bazarov’un, Atatürk Caddesi’nde kavşağında dikkatsizliği sonucu durmayarak Atatürk Caddesi’ne giriş yaptığı ve karşı istikametteki bariyerlere çarptığı kaydedildi.

Kazada yaralanın olmadığı, araç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lefkoşa’da trafik levhasına çarpan sürücüye yasal işlem

Lefkoşa’da Üsküdar Sokak’ta ise sabah saat 3.00 sıralarında kaza meydana geldi.

217 miligram alkol tesiri altındaki 32 yaşındaki Hakan Kalkan, LL 243 plakalı salon araç ile seyrederken İsmail Beyoğlu Caddesi kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kazada yaralanın olmadığı, araç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde 353 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 353 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, raporlanan trafik suçları şu şekilde verildi:

“155 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 49 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak,2 trafik ışıklarına uymamak, 2 tehlikeli yük taşımak,1 tehlikeli sürüş yapmak, 102 diğer trafik suçları”