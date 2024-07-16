26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası Erkekler Kategorisi bu akşam başlıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın ortak düzenlediği 26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Turnuvası, kadınlar kategorisinin ardından, erkekler kategorisiyle bugün devam edecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı’nın ortak düzenlediği 26’ncı Naci Talat Halı Saha Futbol Turnuvası, kadınlar kategorisinin ardından, erkekler kategorisiyle bugün devam edecek.
Erkekler kategorisi, bu akşam saat 19.00’da Kaptan Erbay Halı Sahasında başlayacak ve açılış, Gönyeli Spor Kulübü Akademi Genç Oyuncularının gösteri maçıyla gerçekleştirilecek.
Kadınlar kategorisine gösterilen yoğun ilginin ardından, erkekler kategorisi de büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olacak.
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