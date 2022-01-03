'26 Aralık'ta Kıbrıs'a gelecekti, uçağını kaçırdığı için gelemedi'

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde çıkan ve ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan'ın babası Cengiz Topel Uzun, cenazenin ABD'den getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinin devrede olduğunu söyledi.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 1 Ocak 2022'de ABD'de vefat ettiğini ve acılarının çok büyük olduğunu belirtti.

Cenazenin Kıbrıs’a gelmesi için resmi süreçlerle uğraşmaya devam ettiklerini kaydeden Uzun, oğlu Birkan'ın cenazesinin şu anda bir morgda tutulduğunu ve ölüm raporunu almak için beklediklerini anlattı.

Uzun, "Sürecin hızlandırılmasını istiyoruz ancak şu anda elimiz kolumuz bağlı. Washington Temsilciliğimiz, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçilikleri ve konsoloslukları devrede. Süreç yavaş ilerliyor ve biz de yorulduk, acı çekmekten yorulduk. Bir an önce görevimizi yaparak, çocuğumuzun defnedilmesini istiyoruz. Normalde biz salı günü bekliyorduk, sürecin 2-3 gün daha uzayacağını söylüyorlar. Bütün çabamız, Birkan'ı bir an evvel dedesinin yanına, Lefkoşa'ya defnetmek." diye konuştu.

ABD'de ölüm sertifikası almak için mahkeme kararı gerektiğini ifade eden Uzun, bunun alınmasının ardından cenazenin uçakla Kıbrıs’a gelmesinin hafta sonunu bulacağını ve bu süreci hızlandırmak için Türkiye ve Kıbrıs’taki yetkililerin devreye girdiğini söyledi.

Birkan'ın 26 Aralık 2021'de normalde Kıbrıs’a gelmek için plan yaptığını aktaran Uzun, oğlunun Antarktika çıkışında uçağı kaçırdığı için ülkeye gelemediğini belirtti.



“Dağlara verdi kendini”

Birkan'ın 2016 yılında 7 kıtanın en yüksek 7 noktasına tırmanmak için "7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıktığını ve bunlardan beşini başardığını kaydeden Uzun, "Birkan son olarak Vinson Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı. Birkan'ın hedefi büyüktü, 2023'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılında Everest Dağı'na tırmanmak istiyordu. 7 zirveye tırmanmayı tamamlayan ilk Kıbrıs Türkü olmak istiyordu. Hep hayali oydu.

İlk defa sağ ve sol düşüncedeki herkesi birleştiren bir çocuk oldu. Bunun gururunu yaşıyoruz ama çocuğumuzu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Zirveden sonsuzluğa: Birkan Uzun acıya boğdu

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