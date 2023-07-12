25. Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nın 25’incisi dün akşam Gönyeli Spor Kulübü Halı Sahası’nda başladı.

Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Lefkoşa milletvekili, Naci Talat Usar’ın kızı Sıla Usar İncirli, diğer milletvekilleri, parti yöneticileri ve Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını Sıla Usar İncirli ve Asım Akansoy’un yaptığı turnuvanın açılış maçını Doğan Türk Birliği (DTB) ve Küçük Kaymaklı kadın takımları gerçekleştirdi.

Turnuva, açılış maçının ardından diğer takımların mücadeleleriyle devam etti.