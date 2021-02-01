24 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu, bir tutuklu

Beyarmudu’nda, H.U.(E-19) dün birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden kuzeye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

H.U.’nun üzerinde yapılan aramada yaklaşık 80 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Soruşturma sürüyor.