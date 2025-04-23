23 Nisan, Değirmenlik’te kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Değirmenlik’te bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Değirmenlik’te bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı.
Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı Vekili Piyade Binbaşı Recep Uysal tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tören son buldu.
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