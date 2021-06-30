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22’si yerel 32 pozitif vaka

22’si yerel 32 pozitif vaka

"Toplam 7914 test yapıldı, 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7914 olup, 22'si  yerel 32 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1

Girne

Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1

Gazimağusa

Akdoğan-2 / Köprüköyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

 

30 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365 

Toplam Vaka Sayısı: 8097

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 362

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469 

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2955

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.076

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