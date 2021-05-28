22 pozitif vaka, 16 taburcu
"Toplam 7666 test yapıldı, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1
Lefke
Gemikonağı-1
28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877
Toplam Vaka Sayısı: 7177
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294