22 pozitif vaka, 16 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1

Lefke

Gemikonağı-1

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877

Toplam Vaka Sayısı: 7177

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294