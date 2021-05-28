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22 pozitif vaka, 16 taburcu

22 pozitif vaka, 16 taburcu

"Toplam 7666 test yapıldı, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1

 

Girne

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1

 

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1

 

Lefke

Gemikonağı-1

 

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877

Toplam Vaka Sayısı: 7177 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294

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