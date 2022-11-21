22 Kasım Diş Hekimliği Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası tabiplerin basın açıklamasıyla başladı

Diş tabipleri ve tabipler, ülkede günden güne artmakta olan fakültelerin ve mezun sayısının yaratacağı problemlere dikkat çekerek, kamuya diş hekimi istihdamı gibi çözümlerin üretilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu, artan mezun sayısına rağmen, diş hekimleri için istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu kaydederek, çevre sağlık ocakları da dahil olmak üzere tüm kamu hastanelerinde diş hekimi istihdamını artırmak ve sadece özel kurumlarda yapılabilen tedavilerin devlet kurumlarında da yapılmaya başlanması taleplerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, 2018 yılında Diş Tabipleri Odası’nın 235 üyesi ve ülkede 6 diş hekimliği fakültesi olduğunu anımsatarak, bugün üye sayısının 400’ü aştığını, ülkede ise 8 diş hekimliği fakültesi olduğunu ve 3 üniversitenin de başvuru sürecinde olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ise, "ülkede birçok alanda olduğu gibi, sağlık alanında da geleceğe dair planlama yapılmadan hareket edildiğini" söyleyerek, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun işbirliği içerisinde, ülke nüfusunu ve gereksinimlerini değerlendirerek planlama yapması gerektiğini ifade etti.

21-27 Kasım etkinlikleri tabiplerin basın toplantısıyla başladı

22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla bu yıl 21-27 Kasım tarihleri arasında kutlanacak Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri, bugün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

Basın toplantısında Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl birer konuşma yaptı.

Toplantıda, ayrıca hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verildi.

“Her sene aynı problemleri dile getiriyoruz, ilerleme kaydedilemiyor”

Diş sağlığının yanında, diş hekimliği alanında yaşanan problemlere ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla açıklamalarda bulunan tabipler, mevcut problemlerin uzun yıllardır devam etmekte olduğunun da altını çizerek, istedikleri hızda ilerleme kaydedilememesinin en büyük nedeninin siyasette irade ve istikrar eksikli olduğuna işaret etti.

Tabipler, etkinlik programı çerçevesinde, basın toplantısının ardından, eksikliklerini tespit ederek, katkı koymak amacıyla Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Bakkaloğlu: “Diş ve diş eti hastalıkları önlenebilir, yönetilebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır”

Tabipler Odası Başkanı Bakkaloğlu, yaptığı konuşmada, her yıl 22 Kasım haftası diş sağlığına ilişkin toplumsal farkındalık çalışmalarının yapıldığını ve mesleki kaygıların dile getirildiğini kaydederek, ağız ve diş sağlığında en önemli hedeflerinden birinin, koruyucu diş hekimliği felsefesini topluma yerleştirmek olduğunu kaydetti.

Diş ve diş eti problemlerinin hayatın ilk sıralarında yer alması gerekirken tedavi aşamasına kadar hep en sonda yer aldığını söyleyen Bakkaloğlu, diş ve diş eti hastalıklarının önlenebilir, yönetilebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar olduğunu dile getirdi.

Artan mezun sayısına rağmen, diş hekimleri için istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu kaydeden Bakkaloğlu, çevre sağlık ocakları da dahil olmak üzere tüm kamu hastanelerinde diş hekimi istihdamını artırmak ve sadece özel kurumlarda yapılabilen tedavilerin devlet kurumlarında da yapılmaya çalışılması çağrısında bulundu.

Bakkaloğlu, hafta boyunca halkı bilinçlendirme amaçlı radyo ve televizyon programlarına katılarak toplum ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürüteceklerini duyurarak, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle velileri, öğretmenleri, medya kuruluşlarını ve her kesimden insanı ağız ve diş sağlığına dikkat etmeye davet etti.

Özant: “Sağlık sektöründe artan tedavi ve ilaç maliyetleri nedeniyle, halkımız sağlık harcamalarını kısıtlamak zorunda kaldı”

Tabipler Birliği Başkanı Özant ise, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nün tarihçesi hakkında bilgi vererek, Türkiye’de ilk diş hekimliği okulunun 22 Kasım 1908’de kurulduğunu, önceleri Diş Hekimliği Günü olarak kutlanmaya başlandığını, 1996 yılından bu yana ise 22 Kasım’ı içine alan haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını aktardı.

Özant, ülkede yapılanın aksine tedavi edici hizmetler yerine koruyucu hekimlik hizmetlerine odaklanılması gerektiğini kaydederek, bu anlamda planlı ve sürdürebilir hekimlik uygulamasına başlanamadığından yakındı.

Yaşanan pandemi nedeniyle daralan ekonomi, artan enflasyon ve devalüasyon krizi karşısında geçimini zor sağlayan halkın, devlet tarafından verilmeye çalışılan eksik ve yetersiz kamusal sağlık hizmetleri nedeniyle özel sağlık kurumlarına müracaat etmek zorunda kaldığını söyleyen Özant, bu sektörde de artan tedavi ve ilaç maliyetleri nedeniyle, halkın sağlık harcamalarını kısıtlamak zorunda kaldığını belirtti.

Ülkede artan diş hekimi sayısı ve fakülteler konusuna da değinen Özant, “Diş Tabipleri Odası’nın 2018’de 235 üyesi mevcut ve 6 diş hekimliği fakültesi var iken günümüzde 8 diş hekimliği fakültesi ve toplamda 400’ü aşan üye sayısına ulaştık. 3 üniversitenin daha başvuruda bulunduğunu biliyoruz” diyerek, fakültelerin açılmasına karşı olmadıklarını ancak fakültelere alınacak KKTC vatandaşı öğrencilerin sayısının ülke nüfusuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenmesinin ve kontenjan belirlerken meslek örgütleri ile işbirliği yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Hem mesleğin onuru ve şerefi hem de insanların kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi açısından, fakültelerde verilecek eğitimin kalitesinin önemi hakkında konuşan Özant, fakültelere girişte merkezi sınavın getirilmesi, eğitimin denetlenmesi ve standardize edilmesinin gerekliliği hakkında konuştu.

Taşargöl: “Öğrenci alımında merkezi giriş sınavı yapılmalı ve verilen eğitimler titizlikle denetlenip standardize edilmelidir”

Tabipler Odası Başkanı Taşargöl ise, diş hekimi eğitiminde, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın, ülke nüfusu ve gereksinimler ışığında, işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini kaydetti.

Taşargöl, “Ülkemizde üniversitelerin bünyesinde açılan diş hekimliği fakülteleri için öğrencilerin kabulünde merkezi giriş sınavı yapılmalı ve verdikleri eğitimler titizlikle denetlenip standardize edilmelidir. Yine üniversitelere kabul gören öğrenci sayıları toplumun ihtiyacına göre hesaplanmalı ve artan nüfusa göre belirlenip uygun olan sayıda fakülte izni verilmeli ve öğrenci kabul edilmelidir. Aksi halde ülkemizin en zor ve en pahalı eğitimini alan gençlerimizin geleceği ucuz işgücü olmak ya da işsiz kalmak olacaktır” dedi.

Diş hekimliğinde kullanılan ekipmanın, malzemelerin ve ilaçların neredeyse tamamının ithal olduğunu anımsatan Taşargöl, "döviz kurundaki öngörülmesi artık imkansızlaşan bu artışların toplumun ağız diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek boyuta ulaştığını" belirtti

Taşargöl, “Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de mesleğin sorunsuz ve ideal koşullarda yapılabileceği, hastalarımızın daha iyi hizmet alabilecekleri şartların bir an önce oluşabilmesi dileği ile tüm diş hekimlerinin gününü ve halkımızın ağız ve diş sağlığı haftasını kutlarım” diye konuştu.

21-27 Kasım Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Programı

Bugün yapılan basın toplantısı ve ardından Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın ziyaret edilmesiyle başlayan Diş Hekimleri Haftası programında geriye kalan etkinlikler şu şekilde açıklandı:

Radyo ve televizyon programları

“Yarın ağız ve diş sağlığı konusunda, halkı bilinçlendirmek amacıyla Radyo ve TV programlarına konuk olunacak.

Ziyaretler

Perşembe günü saat 14.00’de Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ziyaret edilecek ve meslekteki sorunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Geleneksel afiş yarışması

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, çocukların ağız ve diş sağlığına verdikleri önemi artırmak amacıyla ortaokullara yönelik 'Colgate Afiş Yarışması' düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle çeşitli ödüller dağıtılacak ve jüri tarafından seçilen eserler ödül töreninde sergilenecek. Daha sonra bu eserler albüm haline getirilerek, tüm okullara, diş hekimlerine, çocuk doktorlarına, kurum ve kuruluşlara dağıtılacak.

Konferanslar

26 Kasım Cumartesi günü 15.00- 15.30 saatleri arasında İç Hastalıkları Uzmanı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Sav tarafından “Diyabette Diş Hekimliği” konulu,

15.30- 16.00 saatleri arasında Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından “Kan Sulandırıcılar ve Diş Hekimliği” konulu,

16.00- 16.30 saatleri arasında Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker tarafından “Kanser Hastalarına Diş Hekimi Yaklaşımı Nasıl Olmalı” konulu,

16.30-17.00 saatleri arasında Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Kani Bilginaylar tarafından “Meslek Hayatımdaki En Sıra dışı 3. Molar Vakası” konulu konferanslar verilecek.

Cumartesi günü düzenlenecek kokteyl ile kapanış yapılacak

Aynı gün, saat 19.30’da Bibliotheque’te diş hekimi üyeler arasında ilişkilerin güçlenmesi ve kaynaşmalarına katkı koymak amacıyla kokteyl düzenlenerek haftanın kapanışı yapılacak.”

Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Erol Uysal (TAK)