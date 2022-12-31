2022 Ocak: 12,84 TL 2022: Aralık: 18,81 TL

Fehime ALASYA

Ülkedeki zam furyası ve fiyat değişiminde en büyük paya sahip akaryakıt ücretleri bir yıl boyunca yerinde durmadı. Geride bıraktığımız yılda 12 ayda 42 kez akaryakıt fiyatlarında değişim meydana geldi.

42 sefer yapılan fiyat değişiminde 26’sı yükseliş, 16’sı düşüş yönünde oldu.

Yılın başında 28 Ocak’ta 12,84 TL olan Kurşunsuz 98, günümüze 18,81 TL olarak gelirken, 12,60 TL olan Kurşunsuz 95 oktan benzin 18,50 TL’ye, 12,55 TL olan Euro Diesel, 20,43 TL’ye, 12,67 TL olan Gaz Yağı ise 20,35 TL’ye yükseldi.

Yaşanan 16 fiyat düşüşünde en fazla 2 TL’lik rakamlar fiyat yükselişlerinde tek seferde 4 ila 5 TL’yi aşan çıkışlar yaşandı.

Buna göre; yıl içerisindeki en büyük fiyat artışı Nisan-Mayıs tarihinde meydana geldi. 15 Nisan’da 18,38 TL olan Kurşunsuz 98 oktan benzin, 27 Mayıs’ta litresinde 5,43 TL’lik artış ile 23,81 TL’ye çıktı.

Nisan ayında başlayan rekor fiyat artışı, Temmuz ayı ortasına kadar hız kesmedi. Bir yıl içerisindeki en büyük artış bu zaman diliminde yaşandı. Akaryakıtta 2022 yılındaki en yüksek fiyat Temmuz ayında görüldü.

Kurşunsuz 98 oktan benzinin Litresi 1 Temmuz 2022’de 26,28 TL’yi gördü.

Eylül ayından Aralık ayının başına dek geçen zaman diliminde ise bu fiyatlar Kurşunsuz 98 oktan benzinde litresi 20 TL’nin altına hiç düşmedi. 9 Aralık’ta litresi 20 TL’den 18 TL sularına geriledi.