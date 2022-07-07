“2008’den bu yana aranıyordu, Ercan’da yakalandı”

Başkasının adına sahte pasaport ile güneye geçmeye çalışan, ardından yasa dışı güneye geçtiği tespit edilen ve 2008 yılında ‘aranan şahıs’ olarak belgelenen zanlı V.D., Ercan’dan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

“Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Sahte Evrak Tasarrufu, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan zanlı V. D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ali Gencer, Zanlı V. D.’nin Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Sahte Evrak Tasarrufu, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 10 Nisan 2008 tarihinde, saat 06:00 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan V. D.’nin kendi resmini yapıştırmak sureti ile başka birinin adına sahtelediği TC Pasaportunu Kıbrıs’ın güneyine geçmek maksadı ile Ledra Palas geçiş noktasında Sivil Hizmet görevlisine ibraz etmek sureti ile tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğü esnada tespit edilmesine müteakip olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının Kıbrıs’ın güneyine yasal olmayan yollardan kaçak olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiğinin tespit edildiğini ve bu husus ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

“Aranan şahıs olarak belgelenmişti”

Zanlının aleyhinde 10 Nisan 2008 tarihinde derdest emri temin edilip aranan şahıs olarak belgelendiğini söyleyen Polis, mesele ile ilgili olarak konu sahte TC kimliği ile ilgili yapılan kriminalistik incelemede kimlik üzerinde bulunan resmin değiştirilerek sahtelendiğinin tespit edildiğini belirtti.

“Ercan’dan giriş yaparken yakalandı”

Polis, zanlının 6 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığı bilgisini verdi.

“Serbest kalırsa yasa dışı ülkeden çıkabilir”

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.