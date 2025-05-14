Lefkoşa Devlet hastanesinde yaralanan çocukların tedavilerinin bitmesini bekleyen aile ve aile yakınları YENİDÜZEN ve Kanal Sim’in yapmış olduğu canlı yayına katılarak kaza ile ilgili bildiklerini aktardılar.

Açıklama şöyle:

“Çocuklarımız 3-4 senedir bu şekilde okula gidip geliyorlar, hayvanseverlerin hayvanlar için yapılan bu bağırmalar, bunun için de yapılsın istiyorum. 20 kişilik otobüse 40 kişi bindiriyorlar. Kızım bugün “anne biz normalde otobüste 20 kişiydik ama bugün kalabalıktan koridorlarda bile çocuklar vardı” dedi, bugün otobüste 35 kişi vardı.”

“O otobüsün frenleri bozuktu, o yüzden binmedik”

“Benim kız kardeşim de aynı lisede okuyor, haberi duyunca ben de hemen kız kardeşimi aradım bir şey oldu mu diye. Ağlamaya başladı ve dedi ki, ‘normalde biz başka otobüsle gidiyorduk, yolda bizim otobüsümüz arıza yaptı, arıza yapınca bizi kaza yapacak olan otobüse yönlendirdiler. Ben de o otobüsün frenlerinin bozuk olduğunu bildiğim için benimle birlikte 3-4 arkadaş diğer otobüse binmemeye karar verdik. Annemi ve babamı aradım, onlar gelip beni alsınlar diye. O sırada biz okulun üstünde bekliyorduk. Bir ses geldi, çıkıp baktığımızda otobüs ters dönmüş, koşarak kazaya gittik baktık ve arkadaşlarımız kanlar içindeydi’ dedi. Hepsi perişan haldeymiş. Ancak otobüs yıllardır böyleymiş, kardeşim bu otobüsün hep bir sorunu olduğunu söylüyor, yağmur yağdığı zaman tavandan su akıyormuş, yaz olduğu zaman 20 kişilik otobüste tıklım tıklım kucak kucağa oturuyorlarmış…”

Yenierenköy’de otobüs devrildi, 29 kişi yaralandı

“Biz çocuklarımızı artık otobüslerle okula göndermeyeceğiz”

“Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur”

“Daha dikkatli davranmalıyız”

“Otobüsün freni patladığı için devrildi”