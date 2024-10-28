20 günlük bebeğin ölüm sebebi ileri tetkiklerin ardından tespit edilecek
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören ve hayatını kaybeden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’a bugün otopsi yapıldı.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören ve hayatını kaybeden 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov’a bugün otopsi yapıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Toymuradov’un otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Bebek Toymuradov’un ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler ardından tespit edilecek.
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