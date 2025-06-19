20 araç trafikten men edildi, 5 kişi tutuklandı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün akşam polis tarafından yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde 468 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 20 araç trafikten men edildi, 5 kişi ise tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre 20.00-24.00 saatleri arasında toplam 3 bin 418 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 205 kişi süratten ceza aldı.

Asayiş denetimleri neticesinde Girne'de ülkede ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Gazimağusa

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar denetlendi, ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 850 araç sürücüsü kontrol edildi. 63’ü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmak, 1’i cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmamak, 11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 18’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si kamu taşıma işletme iznine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 67’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 169 araç sürücüsü rapor edildi. 1 araç trafikten men edildi.

Girne

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler kontrol edildi. Denetimler sonucunda ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı.