‘2 buçuk kiloluk uyuşturucu’ operasyonunda 1 tutuklu daha

Lefkoşa’daki ‘2 buçuk kiloyu aşkın’ uyuşturucu operasyonunda 10 yıl hapis cezası alan Sheriff Mukhtar Kadı’nın ardından, meseleyle ilgili aranan bir diğer zanlı A.S.U da tespit edilip tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ali Çavuş, zanlının ‘Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu’ suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Polis, 6 Ekim saat 18.10 sıralarında şubeye gelen bir ihbar üzerine Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosu yanına bırakılan bir çanta bulunduğunu ve çanta içinde yapılan kontrolde uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti.

Bölgede pusu kurulduğunu aktaran polis, içinde iki buçuk kiloyu aşkın hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan çantayı almaya gelen zanlı A.S.U’nun suçüstü yakalanarak tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının gönüllü ifade verdiğini, söz konusu meselede yasal olmayan yolla güneye geçtiğini, yine ayni yolla uyuşturucuyu güneyden alıp, kuzeye geçtiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, emarelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderildiğini, tahkikatın devam ettiğini ve zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğin belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Sheriff M. Kadı’nın uyuşturucu davasında karar: 10 yıl hapis