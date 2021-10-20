‘2 buçuk kiloluk uyuşturucu’ ile yakalandı, tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’daki ‘2 buçuk kiloyu aşkın’ uyuşturucu operasyonunda 10 yıl hapis cezası alan Sheriff Mukhtar Kadı’nın ardından meseleyle ilgili tutuklanan diğer zanlı A.S.U, teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ali Çavuş, zanlının ‘Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu’ suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Polis, 6 Ekim saat 18.10 sıralarında şubeye gelen bir ihbar üzerine Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosu yanına bırakılan bir çanta bulunduğunu ve çanta içinde yapılan kontrolde uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti.

Bölgede pusu kurulduğunu aktaran polis, içinde iki buçuk kiloyu aşkın hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan çantayı almaya gelen zanlı A.S.U’nun suçüstü yakalanarak tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının gönüllü ifade verdiğini, söz konusu meselede yasal olmayan yolla güneye geçtiğini, yine ayni yolla uyuşturucuyu güneyden alıp, kuzeye geçtiğini itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının yasal olmayan yolla yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Sheriff M. Kadı’nın uyuşturucu davasında karar: 10 yıl hapis