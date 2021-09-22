181 promil alkol ile bariyerin üstünde durabildi
Haspolat çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 181 promil alkollü 27 yaşındaki sürücü, bariyer üzerinde durabildi.
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Haspolat çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 181 promil alkollü 27 yaşındaki sürücü, bariyer üzerinde durabildi.
Polisin açıklaması şöyle:
"Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Haspolat çemberi yakınlarında, Meryem Özarifoğlu (K-27), 181 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RA 235 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Haspolat çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı."
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