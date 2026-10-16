17 yaşındaki şahıs binanın üçüncü katından düştü, yaralandı
Mağusa'da bu sabaha karşı 17 yaşındaki Emil Pinzari, dengesini kaybederek yarım inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı.
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Mağusa'da bu sabaha karşı 17 yaşındaki Emil Pinzari, dengesini kaybederek yarım inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı.
Emil Pinzari kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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