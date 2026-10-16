Cumhurbaşkanlığı Cüce Fil Çocuk ve Gençlik Yayınları başvuruları başladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat ve Eğitim Komitelerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Cüce Fil Çocuk ve Gençlik Yayınları, 14 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan açık çağrıyla kitap başvurularını kabul etmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulması planlanan Kültür, Sanat ve Bilim Yayınları'nın ilk adımını oluşturan proje, çocuk ve gençlere yönelik nitelikli yayınların üretilmesini ve edebiyat, sanat ve bilim alanlarında yeni eserlerin okuyucularla buluşturulmasını amaçlıyor.

Altı farklı yaş grubuna yönelik kitap başvuruları, alanında uzman bir ekip tarafından değerlendirilecek.

Seçilen eserlerin Eylül 2027'de yayıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Başvurular, 31 Mart 2027 mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı internet sayfası üzerinden kabul edilecek.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru koşullarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://cb.gov.ct.tr/tr/kultur-sanat/c%C3%BCce_fil_yayinlari