162 kilo kaçak et ele geçirildi
Kermiya Geçiş Noktası’nda saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan B.S.G. (K-40) isimli şahsın kullanımındaki araçta yaklaşık 162 kilogram dana eti ele geçirildi.
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Kermiya Geçiş Noktası’nda saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen denetimde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan B.S.G. (K-40) isimli şahsın kullanımındaki araçta yaklaşık 162 kilogram dana eti ele geçirildi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yaptığı aramada, etlerin sağlıksız koşullarda taşındığı tespit edildi. Söz konusu etler emare olarak alınırken, B.S.G. tutuklandı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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