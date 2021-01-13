16 metre yükseklikten düştü hayatını kaybetti

Çatalköy’de, 46 yaşındaki Mehmet Avlasız, bugün saat 15:20 sıralarında, kalmakta olduğu otel odasının balkon korkulukları üzerine oturduğu sırada 16 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayda ağır yaralanan Mehmet Avlasız ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor