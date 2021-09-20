Pandemi Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören ve entübe edilen 15 yaşındaki gencin durumu hala aynı... Hastanın son durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi veren Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, “Durumunda bir değişiklik yok, halen kritik” dedi.

Hatırlanacağı üzere, 15 yaşındaki obezite ve diyabet hastası olduğu belirtilen genç, 13 Eylül’de yoğun bakım servisine alınmıştı.

15 yaşındaki gencin durumu halen kritik

15 yaşındaki COVİD-19 hastasının durumu kritik

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