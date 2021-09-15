15 yaşındaki gencin durumu halen kritik

Pandemi Hastanesi'nde Coronavirüs tedavisi gören ve entübe edilen 15 yaşındaki gencin durumu stabil. Hastanın son durumu hakkında YENİDÜZEN’e bilgi veren Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, “Durumunda bir değişiklik yok, halen kritik” dedi.

Hatırlanacağı üzere, 15 yaşındaki obezite ve diyabet hastası olduğu belirtilen genç, 13 Eylül’de yoğun bakım servisine alınmıştı.

Yoğun bakımda 10 hasta, ikisinin durumu daha iyi…

Yoğun bakımda 10 hasta olduğunu dile getiren Uçaner, ikisinin durumunun diğer sekiz hastaya göre nispeten daha iyi olduğunu belirtti. Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde şu an 130 yatağın 68’inin dolu olduğu bilgisini paylaştı.

15 yaşındaki COVİD-19 hastasının durumu kritik